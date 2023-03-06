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Минимум 70 детей стали жертвами воспитателя-педофила
За действия сексуального характера в отношении малолетних правоохранителями задержан воспитатель одного из дошкольных учреждений Беларуси, сообщил журналистам заместитель министра внутренних дел - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич, передает корреспондент БелТА.
Замминистра озвучил вопиющий пример. В прошлом месяце в одном из городков республики правоохранители задержали 40-летнего воспитателя дошкольного учреждения. "На протяжении более чем 10 лет он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних. И все снимал на видео, т. е. изготавливал собственный порноконтент. Объем видеоинформации - около 400 Гб", - рассказал он.
"Мы уже установили 70 жертв, - уточнил Геннадий Казакевич. - Педофил арестован. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело".
Фото: Pixabay
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