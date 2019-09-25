Минимум соли и сахара и 10 новых блюд. Школьники оценивают новинки меню

Удалось ли полезные блюда сделать еще и вкусными, как сами школьники оценивают гастрономические новинки? Юлия Токарь искала ответы в столичной гимназии.





Шницель "Карпыч" и тефтели по-итальянски в десятке гастрономических новинок

Сахарный крендель, плетенка с маком, хачапури по-белорусски с картошкой и сыром - далеко не все блюда, которые каждое утро готовят на школьной кухне.

Шницель "Карпыч", как и "Аппетитный" крокеты, и тефтели по-итальянски в десятке гастрономических новинок.

. Акцент сделали на полезные калории и витамины, т.е. содержание белка увеличили, а вот жира снизили.

Сегодня у старшеклассников на выбор было два комплекса: определились на картофельном пюре, курином шашлычке, салате "Вкусном" и чае. Калорийность одной порции 490 килокалорий. Т.е. здесь 16 граммов жиров, почти 60 углеводов и 28 белков. Вот оно, правильное сбалансированное питание.

Чтобы разрушить миф о том, что шашлык не полезен, возвращаемся на кухню и уточняем технологию приготовления.Пирог "Смак" - это почти домашняя шарлотка с яблоками, значит, и в выпечке есть витамины.

Пересмотрели в этом году и ассортимент буфета. Сахар минимизировали. Из сладостей - мюсли, желе. Зато молочной продукции стало в два раза больше. Посмотрите: творожные сырки, йогурты, коктейли. Выбор фруктов тоже широкий - яблоки, груши, нектарины. Полезностей здесь достаточно.

И самое важное, что вопрос между платниками и бюджетниками больше не стоит. У всех детей меню одинаковое.