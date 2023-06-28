Министерства образования Беларуси и России на Форуме регионов обсудили ключевые направления сотрудничества

Министр образования Беларуси Андрей Иванец в рамках X Форума регионов Беларуси и России, который проходит в Уфе, встретился с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым, обсуждались ключевые направления в сфере образования. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службуМинобразования.

Речь на встрече шла в том числе о разработке научно-технической программы Союзного государства. "В соответствии с совместным решением коллегий Министерства образования Беларуси, ГКНТ Беларуси, Министерства науки и высшего образования России, Министерства просвещения России в настоящее время ведется работа по подготовке и принятию решения о разработке программы Союзного государства "Наукоемкие композитные и гибридные материалы". Программа нацелена на решение комплекса актуальных прикладных задач быстроразвивающихся отраслей современных химических, ядерно-физических и инженерных технологий, требующих разработки и внедрения широкого класса наукоемких гибридных композиционных материалов", - рассказали в пресс-службе.

Поднимался также вопрос о направлении россиян для целевой подготовки высококвалифицированных инженерных кадров в области машиностроения и аддитивных технологий на базе Белорусско-Российского университета для предприятий и организаций России. В числе других обсужденных направлений было проведение в 2024 году III Республиканского форума молодых ученых учреждений высшего образования. На встрече было озвучено предложение пригласить к участию в мероприятии молодых ученых российских учреждений высшего образования. Также предложено провести в сентябре в Могилеве совместное заседание коллегий Минобразования Беларуси, ГКНТ, Министерства науки и высшего образования и Министерства просвещения России.

В рамках программы форума Андрей Иванец побывал в полилингвальной многопрофильной гимназии №2 "СМАРТ" и в полилингвальном детском саду №202 Уфы, где ознакомился с материальной базой и условиями образовательного и воспитательного процессов учебных заведений.

Башкортостан занимает в России ведущие позиции по развитию полилингвального образования. Качество образовательного процесса и внедрение обучения на иностранных языках способствует ежегодному росту количества желающих учиться в многопрофильных школах.