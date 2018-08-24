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МАРТ определил, как будет формироваться стоимость школьных обедов

Для исключения большой разницы в стоимости обедов и недопущения необоснованного роста цен на питание в школах, колледжах и вузах Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило максимальные надбавки и наценки для столовых к стоимости продуктов питания от производителей или импортеров. Инструкция разработана по поручению Президента после ряда нарушений. Указом Главы государства полномочия по формированию цен в учреждениях образования отданы МАРТ. Ранее надбавки устанавливали на уровне местных властей и к цене не производителя, а поставщика, значит посредника, что значительно сказывалось на конечной стоимости обеда.

Предельные или максимальные торговые надбавки означают, что каждая столовая сама решает, сколько прибавить. Иными словами - можно меньше, но нельзя больше. На стоимость обедов будут влиять и отпускные цены от производителей на продукты питания. Кроме того, в рамках одной школы дети, которые питаются за счет родителей, и льготники будут получать одинаковые обеды по ассортименту.

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