МАРТ определил, как будет формироваться стоимость школьных обедов

Для исключения большой разницы в стоимости обедов и недопущения необоснованного роста цен на питание в школах, колледжах и вузах Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило максимальные надбавки и наценки для столовых к стоимости продуктов питания от производителей или импортеров. Инструкция разработана по поручению Президента после ряда нарушений. Указом Главы государства полномочия по формированию цен в учреждениях образования отданы МАРТ. Ранее надбавки устанавливали на уровне местных властей и к цене не производителя, а поставщика, значит посредника, что значительно сказывалось на конечной стоимости обеда.