3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
МАРТ определил, как будет формироваться стоимость школьных обедов
Для исключения большой разницы в стоимости обедов и недопущения необоснованного роста цен на питание в школах, колледжах и вузах Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило максимальные надбавки и наценки для столовых к стоимости продуктов питания от производителей или импортеров. Инструкция разработана по поручению Президента после ряда нарушений. Указом Главы государства полномочия по формированию цен в учреждениях образования отданы МАРТ. Ранее надбавки устанавливали на уровне местных властей и к цене не производителя, а поставщика, значит посредника, что значительно сказывалось на конечной стоимости обеда.
Предельные или максимальные торговые надбавки означают, что каждая столовая сама решает, сколько прибавить. Иными словами - можно меньше, но нельзя больше. На стоимость обедов будут влиять и отпускные цены от производителей на продукты питания. Кроме того, в рамках одной школы дети, которые питаются за счет родителей, и льготники будут получать одинаковые обеды по ассортименту.
Президент
Все
Конференция по безопасности и "Дожинки" в Мостах - неделя Президента в рубрике "Время Первого"
Александр Лукашенко побывал на "Дожинках" в Мостах
Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Сербии в связи с жертвами на вокзале Нови-Сад
Лукашенко на конференции по безопасности затронул тему геополитической турбулентности
Политика
Все
Общество
Все
Дрифтеры со всего мира съехались в Беларусь. Расскажем, зачем
"Мы продолжаем движение к сохранению мира". Участники о конференции по евразийской безопасности
III чемпионат по колке дров среди СМИ пройдет 7 ноября. Расскажем, как тренируются команды
По каким показателям Беларусь закрепилась в топе сильнейших стран мира
В мире
Все
Военные Израиля ликвидировали ливанского полевого командира организации "Хезболла"
Выборы президента США: кто лидирует, чего опасаются и компроматы на кандидатов
Что пишут и говорят СМИ по итогам II Минской международной конференции по евразийской безопасности
Выборы лидера Молдовы прервали на четырех участках из-за тревоги минирования
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов