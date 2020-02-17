3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Минфин готовит проект указа об изменении уплаты дорожного сбора. Его отвяжут от техосмотра и не будут включать в стоимость топлива
Сегодня Президент принял с докладом главу Минфина. В фокусе внимания динамика исполнения бюджета, уровень зарплат в бюджетном секторе и трансформация методики их начисления. Минувший год страна исправно платила по долгам, подтверждая имидж надежного заемщика, в срок выполняла все социальные обязательства по бюджету. При этом удалось сформировать дополнительный профицит госказны. Он станет финансовой подушкой безопасности для устойчивого исполнения бюджета в будущем. И это главный ориентир для Минфина - своевременное и в полном объеме финансирование всех бюджетных обязательств.
Все бюджетные обязательства исполнят в срок и в полном объеме
Бюджет-2020 будет четким в исполнении обязательств, заверил министр. Для этого достаточно ресурсов и для выплат внешним кредиторам, и для финансирования госпрограмм, пенсий и зарплат. Выполнят и принципиальное требование по уровню пенсионных выплат: они будут не менее 40 % от средней зарплаты по стране. А бюджетникам обеспечат доходы на уровне 80 % к средним. И фонд заработной платы располагает необходимыми ресурсами.
Страховой рынок готовят к работе на пространстве ЕАЭС
Особое внимание Президента к страховому рынку. Новая задача - подготовить страховые компании к работе на общем евразийском пространстве. Решить ее предстоит в течение двух лет. А перспектива ближайшего времени - определиться с порядком взимания т. н. дорожного сбора.
Новый порядок взимания дорожного сбора
Его отвяжут от техосмотра и при этом не будут включать в стоимость топлива. В целом существующий порядок сохранят, но пропишут более справедливый механизм уплаты с возможностью льгот для отдельных категорий водителей, изменением периодичности расчетов и экономией для тех, кто готов оплатить сбор на более длительный срок. Минфин в ближайшее время внесет документ в правительство.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе