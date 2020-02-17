Минфин готовит проект указа об изменении уплаты дорожного сбора. Его отвяжут от техосмотра и не будут включать в стоимость топлива

Сегодня Президент принял с докладом главу Минфина. В фокусе внимания динамика исполнения бюджета, уровень зарплат в бюджетном секторе и трансформация методики их начисления. Минувший год страна исправно платила по долгам, подтверждая имидж надежного заемщика, в срок выполняла все социальные обязательства по бюджету. При этом удалось сформировать дополнительный профицит госказны. Он станет финансовой подушкой безопасности для устойчивого исполнения бюджета в будущем. И это главный ориентир для Минфина - своевременное и в полном объеме финансирование всех бюджетных обязательств.





Все бюджетные обязательства исполнят в срок и в полном объеме

Бюджет-2020 будет четким в исполнении обязательств, заверил министр. Для этого достаточно ресурсов и для выплат внешним кредиторам, и для финансирования госпрограмм, пенсий и зарплат. Выполнят и принципиальное требование по уровню пенсионных выплат: они будут не менее 40 % от средней зарплаты по стране. А бюджетникам обеспечат доходы на уровне 80 % к средним. И фонд заработной платы располагает необходимыми ресурсами.

Страховой рынок готовят к работе на пространстве ЕАЭС

Особое внимание Президента к страховому рынку. Новая задача - подготовить страховые компании к работе на общем евразийском пространстве. Решить ее предстоит в течение двух лет. А перспектива ближайшего времени - определиться с порядком взимания т. н. дорожного сбора.

Новый порядок взимания дорожного сбора