Министерство образования определило даты последних звонков и выпускных

График последних звонков и выпускных установило Министерство образования. Столичные школьники 9-х и 11-х классов закончат учебу 29 мая, ученики остальных регионов - 30 мая. Выпускные с вручением аттестатов пройдут 10 или 11 июня. Экзамены старшеклассники будут сдавать с 1 по 9 июня. Девятиклассники, как обычно, - русский, белорусский языки и математику. Выпускники 11-х классов - русский или белорусский языки на выбор и математику письменно, устный экзамен по английскому языку и истории Беларуси.



