Министерство связи и информатизации Беларуси наделяется дополнительными полномочиями - указ подписан Президентом

Шаг вперед в цифровой отрасли. Минсвязи и информатизации наделяется дополнительными полномочиями. Указ сегодня подписал Президент Беларуси.



Теперь у министерства больше рычагов для управления процессами цифрового развития, цифровой трансформации системы госуправления и всех отраслей экономики. Так, будут созданы Центр цифрового развития и Центр перспективных исследований.

С помощью компаний-резидентов Парка высоких технологий эти структуры помогут госорганам и организациям развивать в своей работе цифровой вектор. Также указ расширяет механизмы финансовой поддержки процессов цифрового развития и предусматривает возможность внедрения уже разработанных программных продуктов. Упрощаются процессы заключения и реализации договоров в сфере цифрового развития.