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Министерство связи и информатизации Беларуси наделяется дополнительными полномочиями - указ подписан Президентом

Шаг вперед в цифровой отрасли. Минсвязи и информатизации наделяется дополнительными полномочиями. Указ сегодня подписал Президент Беларуси.

Теперь у министерства больше рычагов для управления процессами цифрового развития, цифровой трансформации системы госуправления и всех отраслей экономики. Так, будут созданы Центр цифрового развития и Центр перспективных исследований.
С помощью компаний-резидентов Парка высоких технологий эти структуры помогут госорганам и организациям развивать в своей работе цифровой вектор. Также указ расширяет механизмы финансовой поддержки процессов цифрового развития и предусматривает возможность внедрения уже разработанных программных продуктов. Упрощаются процессы заключения и реализации договоров в сфере цифрового развития.

Решение о создании нового регулятора в цифровой сфере было взвешенным и подробно обсуждалось. Ранее на совещании у Главы государства Правительству было поручено доработать проект Указа. В начале этой недели Президенту был представлен подробный доклад о создании профильного госоргана.


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