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Министерство связи разработает проект госпрограммы "Цифровое развитие Беларуси" на 2021-2025 годы до 1 октября

По программе будут созданы типовые платформы "Умный город" и "Умный регион", которые станут ядром для развития любого города и региона и основой предоставления различных электронных сервисов населению. Планируется, что по результатам адаптации таких платформ с их помощью будет решаться большинство вопросов управления и обеспечения жизнедеятельности граждан.

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