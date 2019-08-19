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Министерство труда назвало последние данные рынка занятости

По состоянию на 1 августа уровень безработицы составил 0,3 %. И это ниже, чем за тот же период прошлого года. Как правило, проще найти работу жителям столицы. Свой анализ провел Евгений Каллаур.

Каждый десятый работающий белорус занят в профессиях, не требующих серьезной квалификации.

Безработица не растет, но растет количество специалистов, чей поиск нового места службы затянулся на многие месяцы.

Обеспечить желающих работой помогают и ярмарки вакансий.

Только с начала этого года в стране их прошло более 110. Участие в них приняло более 6 тысяч человек. Сферы трудоустройства самые разные - от здравоохранения, образования до транспорта и торговли. Государство заинтересовано и готово обучать. Ставшие на учет на бирже труда, всегда могут освоить новую профессию. Бесплатно и даже с выплатой стипендии.

Всего же за полгода за содействием в трудоустройстве обратилось около 115 тысяч белорусов.

Из них на учет в качестве безработных поставлена почти половина. При содействии службы занятости постоянную работу обрели 85 тысяч человек - вполне в прогнозных цифрах. По статистике, до 80 % безработных, вставших на биржу труда, вскоре трудоустраиваются.

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