Министерство труда назвало последние данные рынка занятости

По состоянию на 1 августа уровень безработицы составил 0,3 %. И это ниже, чем за тот же период прошлого года. Как правило, проще найти работу жителям столицы. Свой анализ провел Евгений Каллаур.

Только с начала этого года в стране их прошло более 110. Участие в них приняло более 6 тысяч человек. Сферы трудоустройства самые разные - от здравоохранения, образования до транспорта и торговли. Государство заинтересовано и готово обучать. Ставшие на учет на бирже труда, всегда могут освоить новую профессию. Бесплатно и даже с выплатой стипендии.

