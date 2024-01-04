Министр внутренних дел пообещал помочь исполнить сокровенное желание женщины, рассказавшей ему о своей мечте, и отправить ее в Новом году на море. Этим Иван Кубраков поделился, посещая дом для инвалидов в Острошицком городке под Минском. Министерство внутренних дел подключилось к республиканской благотворительной акции "От всей души", и его руководство вместе с творческими коллективами МВД посещают тех, кто остался без внимания близких. Сегодня это было учреждение "Комфортная жизнь", где проживает более 50 инвалидов разного возраста.

Одна из постоялиц интерната рассказала министру о своей мечте - увидеть море. И Иван Кубраков пообещал, что обязательно поможет исполнить ее желание. Акция "От всей души" проходит по инициативе главы государства уже второй год. Продлится она по 15 января.