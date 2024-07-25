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Министерство ЖКХ запустило горячую линию по вопросам проблем людей, которых затронул разгул стихии

Министерство ЖКХ запустило горячую линию по вопросам проблем людей, которых затронул разгул стихии

Чтобы оперативнее решать житейские проблемы людей, которых затронул разгул стихии, в стране работает горячая линия. Ее запустило Министерство жилищно-коммунального хозяйства. Номер единый - городской - 371-07-04. Какую посильную помощь могут получить пострадавшие?

Корреспондент АТН

Ольга Анищенко

узнала у замминистра жилищно-коммунального хозяйства

Андрея Ромашко

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Восстановить разрушенное жилье? Водоснабжение? Убрать поваленные деревья? В помощь белорусам - горячая линия для устранения последствий урагана. Расскажем, как это работает.

Всю неделю в Беларуси можно посредством отдельной телефонной линии получить помощь пострадавшим от недавнего урагана. Какого рода эта помощь, как это работает?

Андрей Ромашко, замминистра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

Подробнее смотрите

здесь

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