Министерство ЖКХ запустило горячую линию по вопросам проблем людей, которых затронул разгул стихии

Чтобы оперативнее решать житейские проблемы людей, которых затронул разгул стихии, в стране работает горячая линия. Ее запустило Министерство жилищно-коммунального хозяйства. Номер единый - городской - 371-07-04. Какую посильную помощь могут получить пострадавшие?

Корреспондент АТН

Ольга Анищенко

узнала у замминистра жилищно-коммунального хозяйства

Андрея Ромашко

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Восстановить разрушенное жилье? Водоснабжение? Убрать поваленные деревья? В помощь белорусам - горячая линия для устранения последствий урагана. Расскажем, как это работает.

Всю неделю в Беларуси можно посредством отдельной телефонной линии получить помощь пострадавшим от недавнего урагана. Какого рода эта помощь, как это работает?

Андрей Ромашко, замминистра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

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