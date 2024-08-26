Министерству архитектуры и строительства Беларуси - 30 лет

26 августа Министерство архитектуры и строительства Беларуси отмечает юбилей. 30 лет они строят по госстандарту.

Строители, производители материалов, работники проектных и научных институтов - они создают облик белорусских городов, поселков и деревень. В Беларуси ежегодно возводятся миллионы квадратных метров жилья, объекты социального значения и историко-культурного наследия, здания государственной важности. Особое место в послужном списке - объект № 1. Дворец Независимости, который удалось общими усилиями строительных организаций всей страны сдать за 30 месяцев. Недавно те, кто принимал участие в глобальной стройке, смогли оценить интерьеры символа белорусской государственности.