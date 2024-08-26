3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Министерству архитектуры и строительства Беларуси - 30 лет
26 августа Министерство архитектуры и строительства Беларуси отмечает юбилей. 30 лет они строят по госстандарту.
Строители, производители материалов, работники проектных и научных институтов - они создают облик белорусских городов, поселков и деревень. В Беларуси ежегодно возводятся миллионы квадратных метров жилья, объекты социального значения и историко-культурного наследия, здания государственной важности. Особое место в послужном списке - объект № 1. Дворец Независимости, который удалось общими усилиями строительных организаций всей страны сдать за 30 месяцев. Недавно те, кто принимал участие в глобальной стройке, смогли оценить интерьеры символа белорусской государственности.
Ежегодно в числе значимых строек не менее 7 тыс. наименований. Большое внимание качеству работ. Нормы закреплены и в новом Кодексе об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, который вступил в силу в июле.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов