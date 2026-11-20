20 ноября в Палате представителей министр экономики и депутаты сверили часы. Спикер Игорь Сергеенко подчеркнул, что парламент системно обеспечивает законодательную поддержку для достижения целей программы. Сегодня важно совместно оценить первые результаты.

В Овальном зале действительно состоялась предметная сверка часов. Разговор между парламентариями и экономическим блоком правительства максимально конкретный. До заседания Всебелорусского народного собрания остается меньше месяца, и именно туда правительство должно прийти с четким отчетом о том, как страна сработала в стартовом 2026 году новой пятилетки.

Также рассмотрели, как реализуются ключевые приоритеты. Их, напомним, семь. Главный фокус - качество жизни людей, технологическое развитие и сильные регионы. Депутатам, которые работают в округах и с людьми, подробно рассказали, как выполняются ключевые программы.

Виктор Николайкин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Мы очень большую программу развернули в этой пятилетке по социально ориентированному направлению. На сегодняшний день социальная программа выполняется, и показатели неплохие. Но вместе с тем есть вопросы, на которые надо обратить внимание. Такая встреча проходит в преддверии Всебелорусского народного собрания, на котором выступит премьер-министр на данную тему. Поэтому важно, что у депутатов есть еще месяц подумать, поразмышлять и принять необходимые решения".

Один из главных блоков обсуждения - создание комфортной среды для жизни. В числе приоритетов здесь доступное жилье, поэтому в регионах активно наращивают объемы строительства, в том числе и арендных метров. Серьезные акценты сделаны на качестве дорог.

Годовая задача по реконструкции и вводу 4,5 тыс. км трасс уже практически выполнена. Параллельно развивается цифровая и коммунальная инфраструктура. Об этом сегодня тоже говорили. Связь стандарта 5G уже охватывает все областные центры и постепенно переходит в райцентры, а в сферах водоснабжения, благоустройства и обращения с отходами внедряются новые стандарты комфорта. Такие акценты 20 ноября были озвучены в Овальном зале.