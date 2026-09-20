Министр образования Беларуси рассказал о структуре Академии интеллектуальных технологий

Краткий пересказ от ИИ

Академия интеллектуальных технологий - междисциплинарная научно-образовательная среда нового типа, которая будет ориентирована на практический результат и интегрирована в реальные экономические процессы с учетом потребностей Беларуси, - начнет подготовку специалистов с 1 сентября 2027 года.

Об этом в интервью "Первому информационному" рассказал министр образования Беларуси, председатель наблюдательного совета академии Андрей Иванец.

По его словам, необходимость такой площадки была обозначена еще в августе 2024 года. На Педагогическом совете глава государства поручил в предстоящей пятилетке создать образовательный центр мирового уровня с гибкой научно-образовательной и инновационной средой. Задача не только готовить кадры для высокотехнологичных отраслей, но и формировать готовые продукты и проекты, нужные экономике страны.

Координировать работу академии будет наблюдательный совет. "Очень важно сделать акцент на том, что фактически Академия интеллектуальных технологий - это та образовательная структура, которая будет объединять в себе не только вузовский сектор, не только академическую науку, но и отраслевые министерства. Именно поэтому состав наблюдательного совета сформирован в первую очередь из всех отраслевых министров, председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси, руководства Парка высоких технологий и, соответственно, ключевых ведомств, которые будут во многом заказчиками кадров и в интересах которых будет осуществляться ее деятельность. Это министерства промышленности, энергетики, строительства, транспорта, связи и другие", - пояснил Андрей Иванец.

Структура академии, отметил он, строится на сквозной интеграции образования, науки и инноваций. Основу составят три высшие школы - естественных наук, промышленных технологий и цифровых технологий.

"Это тот формат, который реализуется в настоящее время для подготовки кадров, и он будет дополнен новыми элементами. В первую очередь, это научно-образовательные лаборатории, - отметил министр образования. - В состав каждой высшей школы будет входить ряд научно-образовательных лабораторий, которые будут использоваться для выполнения проектной деятельности".

Еще одна составляющая - работа с молодежью. Будут созданы студенческие конструкторские бюро, которые будут интегрированы в структуру как высших школ, так и научно-образовательных лабораторий.

Министр пояснил: это сделано для того, чтобы желающие обучаться в Академии интеллектуальных технологий на самой начальной стадии могли апробировать, прототипировать свои идеи и наработки. "Потому что очень важно, чтобы идея с бумаги получила первичную апробацию, прототипирование для того, чтобы доказать свою жизнеспособность, свою эффективность и экономическую целесообразность ее реализации в дальнейшем", - отметил Андрей Иванец.