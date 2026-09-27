Министр: Потери тепла в сетях снизились с 20 % до 9 %

К холодам Беларусь подходит с заполненными газовыми хранилищами, запасенной щепой и теплосетями, которые уже не теряют пятую часть тепла по дороге к батареям. За весну и лето заменили почти 230 километров тепловых сетей, все области стоят на старте с паспортами готовности.

Подготовка, по словам министра жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Трубило, началась еще в конце апреля - начале мая 2026 года. Ведомство вело контроль по 33 мероприятиям и показателям: перекладка сетей в предизолированную трубу, ремонт и реконструкция котельных, замена неэффективных котлов, перевод котельных с газа на щепу.

"У нас акцент все-таки на местные виды топлива. И я хочу отметить, что доля местных видов топлива с каждым годом в нашей стране растет", - сказал министр.

Экономика тепла остается дотационной. "Население платит 29,2 рубля за 1 Гкал. Средняя себестоимость по стране более 180 рублей. Поэтому остальное доплачивает государство", - пояснил Геннадий Трубило. Цель министерства - снизить затраты на производство 1 Гкал и тем самым сократить бюджетную дотацию.

Потери в сетях уже считают прямыми деньгами казны. "В 2010 году на тепловых сетях мы теряли порядка 20 %. На сегодняшний день у нас показатель 9 %, но во многих регионах 8,8-8,5 % потерь. Потери - это деньги бюджета", - отметил министр.

Местное топливо министр назвал выгодным, потому что газ - это импорт. Его замещают своими топливно-энергетическими ресурсами. По оценке Геннадия Трубило, из 3618 котельных около 2,4 тыс. работают на местных видах топлива.

Отдельный акцент сделан на мелких дровяных котельных: там нужен персонал, а это не совсем эффективно. Их переводят на автоматический режим и пеллеты. "Тем самым мы высвобождаем трудовые ресурсы, решаем вопрос с себестоимостью 1 Гкал. Она уменьшается практически в два раза по сравнению с дровяными котельными", - сказал министр.

В позапрошлом году на пеллеты перевели 36 таких объектов, в этом году - еще 37. Всего уже 71 котельная. Это снова снижает себестоимость тепла и долю бюджетной составляющей в затратах.

Министр рассказал о запасах древесного топлива. "Более 1,7 млн плотных кубических метров мы уже заготовили, - сообщил он. - В каждом районе есть лесхозы, которые при аномальных морозах подставят плечо. На складах заготовлены пеллеты и щепа".

"Древесное топливо было заготовлено уже в августе. Поэтому мы готовы к зиме", - резюмировал Геннадий Трубило.