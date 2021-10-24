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Министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович о том, сколько строим жилья и новых производств

Куда лучше вкладывать деньги - это, конечно, в недвижимость. О том, сколько строим жилья и новых производств, сколько продаем на экспорт материалов, поговорили с министром архитектуры и строительства Русланом Пархамовичем (видео).

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