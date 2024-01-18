Заместитель министра экономики Беларуси Андрей Картун об итогах 2023 года

В Беларуси ВВП в 2023 году вырос на 3,9%. В плюсе почти все отрасли. Лучшие показатели у торговли, строительства и, конечно, промышленности - она остается основным драйвером. Производство прибавило 7,7%.

В 2023-м обеспечен максимальный за последний пять лет выпуск по многим товарным позициям. Например, самосвалам, автобусам, грузовым и легковым автомобилям, а также цементу и бытовой технике.

Что касается реальных доходов населения, то они также выросли. При этом инфляция оказалась даже меньше, чем планировали, - на уровне 5,8 %. И это один из самых низких показателей в нашем регионе.