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Заместитель министра экономики Беларуси Андрей Картун об итогах 2023 года

В Беларуси ВВП в 2023 году вырос на 3,9%. В плюсе почти все отрасли. Лучшие показатели у торговли, строительства и, конечно, промышленности - она остается основным драйвером. Производство прибавило 7,7%.

В 2023-м обеспечен максимальный за последний пять лет выпуск по многим товарным позициям. Например, самосвалам, автобусам, грузовым и легковым автомобилям, а также цементу и бытовой технике.

Что касается реальных доходов населения, то они также выросли. При этом инфляция оказалась даже меньше, чем планировали, - на уровне 5,8 %. И это один из самых низких показателей в нашем регионе.

Положительную динамику видим также по росту экспорта, инвестиций и сокращению складских запасов. Эти и другие итоги 2023-го корреспондент АТН Антон Малюта обсудил с заместителем министра экономики Андреем Картуном (видео).

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