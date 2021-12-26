Виктор Каранкевич: Этот год можно по праву назвать знаковым в белорусской энергетике

Добрый вечер, Минск. На связи Островец. На самом деле этот год можно по праву назвать годом начала энергетической независимости. Как раз на днях завезли топливо для второго реактора. Словом, теперь мы можем включать и елочки, и электрочайники, и электроплиты, и грили. Сегодня миссия у нас не менее важная. Так что, давайте все вместе: раз, два, три, елочка, гори!

Виктор Каранкевич, министр энергетики