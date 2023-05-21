Министр энергетики о том, какие горизонты для экономики Беларуси открывает атомная энергетика

Атомная энергетика открывает для экономики новые горизонты. Белорусская АЭС на финишной прямой. До конца года оба энергоблока будут работать на все сто процентов. Сегодня уровень мощности второго реактора 50%. До этой отметки с 40% ее повысили на неделе, тем самым подтвердив: все идет по плану. Безопасность превыше всего. В сеть второй реактор включили 8 дней назад, и за это время на его счету уже более 40 млн кВт/ч электроэнергии.