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Министр энергетики о том, какие горизонты для экономики Беларуси открывает атомная энергетика
Атомная энергетика открывает для экономики новые горизонты. Белорусская АЭС на финишной прямой. До конца года оба энергоблока будут работать на все сто процентов. Сегодня уровень мощности второго реактора 50%. До этой отметки с 40% ее повысили на неделе, тем самым подтвердив: все идет по плану. Безопасность превыше всего. В сеть второй реактор включили 8 дней назад, и за это время на его счету уже более 40 млн кВт/ч электроэнергии.
БелАЭС для нас - важнейший проект десятилетия. А проектов после ввода - на несколько десятков лет. Это и энергоемкие производства, и ядерная медицина, электротранспорт и электродома. Выгоду мирного атома уже подтверждают и те, кто ранее яро выступал против строительства станции. Что еще важно сделать до полного ввода БелАЭС в эксплуатацию и готова ли энергосистема Беларуси к высоким объемам? Об этом и не только в "Главном эфире" рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич (подробности в видео).
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