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Министр энергетики Виктор Каранкевич навестил воспитанников социально-педагогического центра Центрального района Минска
Акция "Наши дети" продолжает шагать по Беларуси. Взрослые дарят новогоднюю сказку и веру в чудо тем, кто особенно нуждается в любви и заботе.
Новый год - это, прежде всего, домашний праздник. Собраться всей семьей за одним столом мечтают и воспитанники социально-педагогического центра Центрального района Минска. Эти мальчишки и девчонки очень ждут, что родители возьмут себя в руки, откажутся от вредных привычек, и дома снова будет тепло и уютно. Ведь под Новый год обязательно должны случаться чудеса. Ребята этот праздник ждут, и каждый к нему готовится.
Сегодня в центр поздравить детей приехали Дед Мороз, Снегурочка и министр энергетики. Вместе разгадывали загадки, пели песни и водили хороводы. И такие радостные моменты очень важны - они дарят хорошее настроение и детям, и взрослым. А смех и улыбки детей - это лучшая награда.
Ребята получили сладкие подарки, мягкие игрушки и рюкзаки. А центр - денежные сертификаты: на посудомоечную машину и микроволновую печь. А также другие нужные вещи.
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