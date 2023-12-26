Министр энергетики Виктор Каранкевич навестил воспитанников социально-педагогического центра Центрального района Минска

Акция "Наши дети" продолжает шагать по Беларуси. Взрослые дарят новогоднюю сказку и веру в чудо тем, кто особенно нуждается в любви и заботе.

Новый год - это, прежде всего, домашний праздник. Собраться всей семьей за одним столом мечтают и воспитанники социально-педагогического центра Центрального района Минска. Эти мальчишки и девчонки очень ждут, что родители возьмут себя в руки, откажутся от вредных привычек, и дома снова будет тепло и уютно. Ведь под Новый год обязательно должны случаться чудеса. Ребята этот праздник ждут, и каждый к нему готовится.

Сегодня в центр поздравить детей приехали Дед Мороз, Снегурочка и министр энергетики. Вместе разгадывали загадки, пели песни и водили хороводы. И такие радостные моменты очень важны - они дарят хорошее настроение и детям, и взрослым. А смех и улыбки детей - это лучшая награда.

