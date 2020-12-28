Министр энергетики Виктор Каранкевич поздравил детей в социально-педагогическом центре Центрального района г. Минска

Праздник волшебства и атмосфера Нового года сегодня царили в социально-педагогическом центре Центрального района. Поздравить детей приехал министр энергетики Виктор Каранкевич. Взамен от детей - новогоднее представление, стихи, танцы и самодельные подарки. Всего в приюте сейчас находится 14 человек. Здесь временно проживают дети, которые остались без родителей или оказались в сложных жизненных ситуациях. И каждый под Новый год пишет письмо Деду Морозу с самым главным пожеланием: быть рядом с родными и близкими.



Сладкие угощения и мягкие игрушки - не все сюрпризы, которые гости приготовили ребятам. Полезный и нужный подарок приюту - ноутбук, а также денежный сертификат на покупку необходимого оборудования.



