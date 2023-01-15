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Министр финансов Беларуси рассказал о создании наднационального налогового комитета

В налоговой сфере особое внимание сейчас уделяется реализации двухстороннего соглашения между Беларусью и Россией Федерацией о косвенных налогах. Речь идет о гармонизации ставок и системы администрирования, а также о создании наднационального налогового комитета. На следующей неделе в Москве запланированы переговоры на уровне Минфинов Беларуси и России.

Главные вопросы корреспондент Белтелерадиокомпании

Светлана Лукьянюк

задала министру финансов Юрию Селиверстову (подробности в видео).

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