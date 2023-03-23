Министр информации Беларуси: Мы стараемся через книгу продвигать и сохранять лучшие качества, присущие нашему народу

Объединительное начало книжного мира очень созвучно и с дипломатической миссией, которую мы продвигаем на внешнеполитическом контуре. Задача дипломатии - формировать и продвигать объединительную повестку дня. С каждой из стран, которая участвует сегодня в книжной выставке-ярмарке, у нас есть своя книга отношений, которую мы пишем с момента нашей независимости. Эта книга открыта, и мы вписываем в эту книгу, ежедневно, ежемесячно, ежегодно, яркие страницы, конкретные проекты и очень важные события, которые происходят между нашими странами.

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси