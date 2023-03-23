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Министр информации Беларуси: Мы стараемся через книгу продвигать и сохранять лучшие качества, присущие нашему народу
Международный квартал 30-й Минской книжной выставки-ярмарки впервые и официально открыл свои двери. Национальные стенды в "БелЭкспо" сегодня лично презентовал посольский корпус. Чрезвычайные и полномочные послы стран-участниц провели экскурсию для представителей дипмиссий. Единство в многообразии - в таких интонациях прошел литературный ликбез от тех, кто формирует портрет Беларуси на международной арене. Раскадровку издательского дела начали с Узбекистана, проложили маршрут через Армению, Венесуэлу, Кубу, Китай - всего 19 стран-участниц.
Объединительное начало книжного мира очень созвучно и с дипломатической миссией, которую мы продвигаем на внешнеполитическом контуре. Задача дипломатии - формировать и продвигать объединительную повестку дня. С каждой из стран, которая участвует сегодня в книжной выставке-ярмарке, у нас есть своя книга отношений, которую мы пишем с момента нашей независимости. Эта книга открыта, и мы вписываем в эту книгу, ежедневно, ежемесячно, ежегодно, яркие страницы, конкретные проекты и очень важные события, которые происходят между нашими странами.
Мы стараемся через книгу продвигать и сохранять лучшие качества, присущие нашему народу. Лучшие качества, которые были нашим народом приобретены теми тяжелыми годами и тяжелыми испытаниями - и ВОВ, и Первой мировой, поэтому нас убеждать в чем-то не нужно, у нас этот антидот, прививка мира и взаимного сосуществования с другими народами есть. Мы через книгу пытаемся ее донести.
Представители дипмиссий не только обсудили перспективы сотрудничества на культурных контурах, но и оценили премьеры 30-й Минской международной книжной выставки-ярмарки. В рамках международного квартала презентовали и книгу ветерана белорусской дипломатической службы Зои Колонтай. Наша Ярмарка - это и место новаторских премьер. В Год мира и созидания Белтаможсервис, издательский дом "Звязда" и Национальная академия наук Беларуси дали старт книжному проекту - изданию, в котором через логистику можно узнать об исторических пунктах на карте Беларуси и потенциале наших возможностей.
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