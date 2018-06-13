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Министр информации посетил университет имени Пушкина в Бресте

В университет имени Пушкина прибыл Министр информации Александр Карлюкевич. Речь шла о востребованности региональных СМИ, изменениях в Закон о средствах массовой информации, ответственности виртуальных медиа.

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