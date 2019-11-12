Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей завел Instagram. За 4 дня уже подписались 4 000 человек. А первый комментарий к фото написал Филипп Киркоров.



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