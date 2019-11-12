ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Владимир Макей завел Instagram

Владимир Макей завел Instagram

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей завел Instagram. За 4 дня уже подписались 4 000 человек. А первый комментарий к фото написал Филипп Киркоров.

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS

Есть чем поделиться? Пишите сюда

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все