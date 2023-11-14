3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Министр иностранных дел Латвии рассказал пранкерам, как провалил переговоры с белорусским лидером
Что представляет собой рука дружбы Запада? И почему ладонь нашей страны превратилась в кулак? Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш рассказал пранкерам, как провалил переговоры с белорусским лидером за полгода до президентских выборов. А еще он пожаловался на белорусско-российский военный союз, сидя на фоне флага НАТО.
Очередную жертву Вована и Лексуса вместе с самими пранкерами обсудили на площадке "Клубе редакторов".
Мы пообщались с нынешним министром иностранных дел Латвии Кариньшем от имени Африки и затронули историю перевозки украинского зерна. Он, имея гражданство США, ведь еще был премьер-министром Латвии (но это уже никого не смущает) и тоже нам "затирал" про колониальную политику России. Он, гражданин США, что-то нам пытался объяснить! И был интересный момент по поводу Беларуси. Он объяснял Африке, что творится с Беларусью.
Все, что касается с ситуации с зерном, нас, конечно, очень беспокоит, и все, что происходит на войне. Это война российского колониализма. Мы знаем, что это такое. Мы подверглись колонизации со стороны России. Страны Балтии и Польша тоже были колонизированы Россией. Проблема в том, что нельзя рассчитывать на экспорт зерна из Украины напрямую через Беларусь, потому что Беларусь сейчас находится под очень сильным влиянием Москвы. У нас есть физические возможности и политическая воля для того, чтобы открыть наши порты для экспорта украинского зерна. Если эту возможно реализовать, то ключевую роль здесь играет Польша. У нас нет сухопутной границы с Украиной, но если посмотреть на карту, вы увидите, что наши сухопутные границы проходят с Беларусью, Россией и Литвой. А Литва граничит с Беларусью, но не с Украиной. Но у Украины есть граница с Польшей. Так что маршрут Украина - Польша в страны Балтии физически возможен. Зерно можно экспортировать через страны Балтии, это будет дороже. Кроме того, как мне представляется, если кто и создает трудности в Черном море, так это Россия.
Также Кариньш высказал беспокойство по поводу огромного количества беженцев в Европе: "Беспокойство стоит проявлять в Европе, потому что если начнется война, это приведет к еще большему количеству беженцев. С беженцами и без того есть проблемы в Европе. Проблемы с беженцами во всех уголках мира".
Россия не нападала на Беларусь. России удалось внедриться.На этом акцентировал внимание представитель латвийского внешнеполитического ведомства.
"Вооруженные Силы Беларуси находятся под контролем России. Границы находятся под контролем России. В латышском языке есть поговорка "бесплатный сыр только в мышеловке". Он может казаться бесплатным, но это на самом деле не так. И в случае с Россией, и в случае с Лукашенко. У неговсегда были проблемы с европейскими странами, потому что европейские страны демократические. Демократические страны критикуют Лукашенко за недемократичность", - высказал свое мнение Кариньш.
Смотрите "Актуальное интервью"с российскими пранкерами ЗДЕСЬ
Представитель МИД Латвии рассказал, как посетил Лукашенко примерно за шесть месяцев до его избрания и протянул ему руку дружбы, сказав, что Россией все не ограничивается. "И он закрыл дверь к сотрудничеству с Европой. Вот таким образом Путину удается практически полностью контролировать Беларусь. Лукашенко повернул в другую сторону, несмотря на то, что все протянули ему руку дружбы", - заявилАртурсКариньш.
Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании: Врет проходимец, потому что мы всегда говорили, что мы за многовекторность. Перед нами поставили условие - против России.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все