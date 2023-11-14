Министр иностранных дел Латвии рассказал пранкерам, как провалил переговоры с белорусским лидером

Все, что касается с ситуации с зерном, нас, конечно, очень беспокоит, и все, что происходит на войне. Это война российского колониализма. Мы знаем, что это такое. Мы подверглись колонизации со стороны России. Страны Балтии и Польша тоже были колонизированы Россией. Проблема в том, что нельзя рассчитывать на экспорт зерна из Украины напрямую через Беларусь, потому что Беларусь сейчас находится под очень сильным влиянием Москвы. У нас есть физические возможности и политическая воля для того, чтобы открыть наши порты для экспорта украинского зерна. Если эту возможно реализовать, то ключевую роль здесь играет Польша. У нас нет сухопутной границы с Украиной, но если посмотреть на карту, вы увидите, что наши сухопутные границы проходят с Беларусью, Россией и Литвой. А Литва граничит с Беларусью, но не с Украиной. Но у Украины есть граница с Польшей. Так что маршрут Украина - Польша в страны Балтии физически возможен. Зерно можно экспортировать через страны Балтии, это будет дороже. Кроме того, как мне представляется, если кто и создает трудности в Черном море, так это Россия.

Артурс Кришьянис Кариньш, министр иностранных дел Латвии