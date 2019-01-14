Министр иностранных дел Венгрии посетил факультет международных отношений БГУ

Подробности белорусско-венгерских отношений от первого лица сегодня узнали студенты БГУ. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетил факультет международных отношений. Лекция прошла на английском языке и была посвящена проблемам миграции в Европейском союзе, а также внешней политике. Такая встреча с белорусскими студентами состоялась для министра не в первый раз. Четыре года назад Петер Сийярто уже читал лекцию для будущих дипломатов.