Министр инвестиций Индонезии потребовал у США не мешать экономическому росту страны

Координирующий министр инвестиций Индонезии Лухут Бинсар Панджайтан заявил, что США должны немедленно прекратить мешать экономическому росту азиатской страны. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, несколькими днями ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе он встретился с американским спецпосланником по климату Джоном Керри.

"Я хочу немного рассказать о результатах переговоров с коллегой из США. Есть одна вещь, на которую нашим друзьям из Америки стоит немедленно обратить внимание: прекратить мешать экономическому росту Индонезии", -написал Панджайтан в своих социальных сетях.

По словам министра, сейчас республике необходимо создать широкие возможности для экономики, как это делают страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

В прошлом году экспорт Индонезии достиг 293 миллиардов долларов, что больше показателей 2021 года на 61 миллиард, резюмировал Панджайтан.Власти США неоднократно заявляли, что будут препятствовать вырубке тропических лесов в азиатской стране, в том числе через экономические санкции в отношении индонезийских компаний, ответственных за эту проблему.

Ранее в этом месяце президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что попытки Евросоюза ограничить свободу действий развивающихся стран в отношении их ресурсов означают, что Европа "вернулась к скользким практикам эпохи колониализма".

Политик подчеркнул, что именно Европа виновата в том, что республика не может немедленно модернизировать свою экономику и начать массовый выпуск электромобилей, для производства аккумуляторов к которым необходим никель.