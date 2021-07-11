Министр культуры А. Маркевич: Пандемия заставила нас продумать нашу деятельность, чтобы не потерять доверие зрителя

Пандемия заставила держать доверие зрителя. И пока культура по всему миру терпела убытки, белорусы постепенно вводили зрителя на привычные площадки. Сегодня в стране активно развивается внутренний туризм, а это значит - объекты историко-культурного наследия, которые находятся под охраной государства, востребованы. За новейшую историю страны отреставрированы сотни объектов с многовековой историей. Сегодня посещать их при желании можно даже онлайн.

Живое общение со зрителем онлайн-платформы, конечно, не заменят. Не говоря уже о том, что овладевать навыками в теории гораздо сложнее, чем на практике. Поэтому большинство учреждений культуры осторожно и с соблюдением всех мер безопасности функционирует. От этого прибыль не только государству, но прежде всего - артисту.

