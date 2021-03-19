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Министр культуры Анатолий Маркевич завтра проведет прямую телефонную линию
Завтра прямую телефонную линию проведет министр культуры Анатолий Маркевич. Свои вопросы можно задать с 9:00 до 12:00. Номер телефона: 8 (017) 203 75 74.
Также 20 марта на связь с населением выйдет заместитель министра обороны Андрей Жук. Общение пройдет с 9:00 до 12:00 по телефону: 8 (017) 297 10 22.
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