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Министр культуры обсудил с учащимися и преподавателями Минского музыкального колледжа им. Глинки своевременность внесения изменений и дополнений в Конституцию
В коллективах продолжается обсуждение предстоящего референдума. Диалоговые площадки проводят и представители Министерства культуры - в том числе и в профильных учебных заведениях. До конца февраля рабочие группы посетят все регионы. Министр культуры Анатолий Маркевич накануне пообщался с учащимися и преподавателями Минского музыкального колледжа имени Глинки.
Говорили о своевременности внесения изменений и дополнений в Конституцию, о важности единства народа, образования и воспитания молодежи на реальных исторических фактах, на исконно белорусских традициях. В Год исторической памяти запланировано проведение ряда мероприятий: тематические выставки, показы фильмов, спектакли.
В музыкальном колледже Глинки готовят дирижеров, певцов, музыковедов, инструментальных исполнителей. За последнее время здесь практически полностью обновили фонд инструментов.
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