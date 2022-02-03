Министр культуры обсудил с учащимися и преподавателями Минского музыкального колледжа им. Глинки своевременность внесения изменений и дополнений в Конституцию

В коллективах продолжается обсуждение предстоящего референдума. Диалоговые площадки проводят и представители Министерства культуры - в том числе и в профильных учебных заведениях. До конца февраля рабочие группы посетят все регионы. Министр культуры Анатолий Маркевич накануне пообщался с учащимися и преподавателями Минского музыкального колледжа имени Глинки.



Говорили о своевременности внесения изменений и дополнений в Конституцию, о важности единства народа, образования и воспитания молодежи на реальных исторических фактах, на исконно белорусских традициях. В Год исторической памяти запланировано проведение ряда мероприятий: тематические выставки, показы фильмов, спектакли.



В музыкальном колледже Глинки готовят дирижеров, певцов, музыковедов, инструментальных исполнителей. За последнее время здесь практически полностью обновили фонд инструментов.