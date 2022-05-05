Министр лесного хозяйства Беларуси лишился должности из-за совершения проступка

Виталий Дрожжа был назначен министром в апреле 2018 года. "Наведите порядок в лесу, чтобы за взятки лесники и лесничие не сплавляли лес и чтобы этот лес за гроши, копейки, за центы не попадал на Запад, а оттуда они нам из этого леса не везли мебель. Здесь должен быть государственный подход к этому делу", - наставлял его при назначении Президент.