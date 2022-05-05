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Министр лесного хозяйства Беларуси лишился должности из-за совершения проступка

Министр лесного хозяйства Беларуси лишился должности из-за совершения проступка

Виталий Дрожжа освобожден от должности министра лесного хозяйства в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной службе. Соответствующий указ №163 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 5 мая, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службуглавы государства.

Виталий Дрожжа был назначен министром в апреле 2018 года. "Наведите порядок в лесу, чтобы за взятки лесники и лесничие не сплавляли лес и чтобы этот лес за гроши, копейки, за центы не попадал на Запад, а оттуда они нам из этого леса не везли мебель. Здесь должен быть государственный подход к этому делу", - наставлял его при назначении Президент.

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