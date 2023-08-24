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Министр лесного хозяйства в проекте "Разговор у Президента"

Как содержать лесное богатство Беларуси с запасом на годы вперед? За счет чего удалось нивелировать прошлогоднее снижение экспорта? Кто сегодня покупает белорусский лес? О домах под ключ и развитии собственного бренда.

Все подробности и детали от министра лесного хозяйства сегодня после "Панорамы" в проекте Агентства теленовостей"Разговор у Президента".

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