Министр МВД Беларуси вручил боевое знамя отряду спецназначения "Рысь"

Именно этот отряд обеспечивал перекрытие границы совместно с другим силовыми структурами, а также подразделениями МВД для того, чтобы преступник, который совершил данное преступление, не мог уйти за пределы РБ. Вручение сегодня боевого знамени - это события для любого подразделения. Ведь мы знаем с вами из истории ВОВ, что люди для сохранения боевого знамени шли на многое и отдавали самое дорогое - свою жизнь. Потому что если живет знамя, живёт и подразделение.

Иван Кубраков,министр внутренних дел Беларуси