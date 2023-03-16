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Министр МВД Беларуси вручил боевое знамя отряду спецназначения "Рысь"
Символичное напоминание о героических традициях и долге защиты. Накануне 105-летней годовщины создания внутренних войск МВД глава ведомства вручил боевое знамя отряду спецназначения "Рысь". Соответствующая грамота была подписана главой государства. Торжественный ритуал прошел в знаковом месте - в зале Победы Музея истории Великой Отечественной войны. Как отметил Иван Кубраков, несмотря то, что подразделение существует почти 3 месяца, его бойцы уже успели себя проявить во время выполнения важных боевых задач, в том числе в приграничье с Украиной. Благодаря поддержке военнослужащих удалось задержать украинского диверсанта, устроившего теракт в Мачулищах.
Именно этот отряд обеспечивал перекрытие границы совместно с другим силовыми структурами, а также подразделениями МВД для того, чтобы преступник, который совершил данное преступление, не мог уйти за пределы РБ. Вручение сегодня боевого знамени - это события для любого подразделения. Ведь мы знаем с вами из истории ВОВ, что люди для сохранения боевого знамени шли на многое и отдавали самое дорогое - свою жизнь. Потому что если живет знамя, живёт и подразделение.
Воинское знамя является символом доблести, чести и славы. Нам есть на кого равняться, есть что защищать. Мы молоды, целеустремленны, сплоченны. Чтим прошлое, дорожим настоящим и готовы сражаться за будущее.
Спецподразделение "Рысь" было сформировано на базе воинской части 55-29 внутренних войск страны в декабре прошлого года. В него вошли наиболее подготовленные военнослужащие, который проходят контрактную службу. Отряд специализируется на борьбе с незаконными бандформированиями и диверсионными разведгруппами. Торжественный ритуал завершился возложением цветов к стеле "Минск - город-герой".
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