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Министр обороны Андрей Равков сегодня проведет приемы граждан

В Совете Министров продолжаются приемы граждан. Сегодня с вопросами можно обратиться к министру обороны Андрею Равкову. А министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко встретится с населением 30 ноября. Напомним, приемы проходят с 10 утра и только по предварительной записи.

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