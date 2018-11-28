Министр обороны Андрей Равков сегодня проведет приемы граждан

В Совете Министров продолжаются приемы граждан. Сегодня с вопросами можно обратиться к министру обороны Андрею Равкову. А министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко встретится с населением 30 ноября. Напомним, приемы проходят с 10 утра и только по предварительной записи.