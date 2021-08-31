Накануне в Гродно прибыли зенитные ракетные подразделения Российской Федерации. Главы оборонных ведомств двух стран договорились еще в марте о создании трех учебно-боевых центров.

В частности, в Беларуси будет идти подготовка экипажей самолетов Су-30. Планируют обучать наших специалистов и работе на российских ЗРК.В сентябре на аэродром Барановичи ожидается прибытие истребителей Военно-космических сил России.