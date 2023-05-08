Сегодня участие в церемонии возложения цветов и венков к братской могиле советских воинов в Острошицком Городке принял министр обороны. В этом месте воины 100-й и 161-й стрелковых дивизий насмерть стояли в первые дни войны. Только здесь захоронено более сотни бойцов дивизий генерала Руссиянова.



27 июня 1941-го советские войска перешли в наступление и отбросили гитлеровцев на 14 километров. За неполные трое суток уничтожили немецкий 82-й пехотный полк и свыше 100 танков противника. Но силы были неравными. Враг имел большой перевес в авиации и танках. Исторический памятник воинского захоронения был установлен на перекрестке дорог Минск - Вильнюс, Минск - Логойск в 1956 году.