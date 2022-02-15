Министр обороны Беларуси высоко оценил работу ракетчиков в рамках учений "Союзная решимость"

Активная фаза белорусско-российского учения "Союзная решимость" продолжается. Сегодня на участке местности "Полесский" свои задачи отработали подразделения ЗРК. Министр обороны Беларуси высоко оценил работу ракетчиков. Отстрелялись на отлично - отклонение от цели не превысило 20 метров.



Тактический ракетный комплекс "Точка-У" выполнил боевые пуски двумя ракетами на дальности до 70 километров. Мишени поражены, также учебные задачи выполнял дивизион "Полонез". За стрельбами наблюдали иностранные представители и средства массовой информации.



Чем запомнился новый этап учения, расскажет Александр Смирнов.



В рамках учения создана группировка войск ракетной бригады "Точка" и реактивного артдивизиона "Полонез". Задача - нанесение огневых ударов по условному противнику и ведение систематических огневых действий. По замыслу, необходимо уничтожить цели на удалении 70 км. Две ракеты несут фугасную боевую часть.



Наблюдательный пункт расположен в полутора километрах от огневой точки. Действия батальона внимательно отслеживает руководство Минобороны. Это одновременно и прием экзаменов, и политическая необходимость. До внешней границы всего-то 30 км. Чтобы снять напряженность и исключить недоговоренности, на стрельбы наблюдателем приглашен военный атташе Украины. Все острые вопросы министры обороны двух стран обсудили еще накануне в телефонном разговоре.



Преодолев почти 70 км, обе ракеты накрыли свои мишени. К слову, цели - это объекты на земле размером 7 на 7 метров, полетное время ракеты около 2 с половиной минут. Несмотря на то что комплекс "Точка" был разработан в Советском Союзе еще в конце 60-х годов, он до сих пор стоит на вооружении ряда стран и прекрасно подходит для ведения военных действий в современных условиях. Профессионалы его ценят за высокую точность.







Учение "Союзная решимость" проходит абсолютно открыто. Беларусь постоянно подчеркивает, что является миролюбивой страной, а цель военных маневров защитная: пресечение внешней агрессии, противодействие угрозе терроризма и обеспечение безопасности рубежей Союзного государства. И хотя военный атташе Украины сегодня дипломатично отказался от официальных комментариев, все же дал понять, что ценит дружественный партнерский подход во взаимоотношениях двух наших стран.



Уже сегодня первые подразделения российских войск отправились из Беларуси в свои гарнизоны. Речь идет о подразделениях Южного и Западного военных округов. Минобороны России опубликовало кадры возвращения военной техники с учений. Остальные военные и техника перебазируются в места дислокации после завершения своей части боевойподготовки.

