ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Министр обороны и госсекретарь Совета безопасности провели лекцию на факультете Генштаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси

Ситуация у границ Беларуси, Концепция национальной безопасности и Военная доктрина Беларуси. Министр обороны и госсекретарь Совета безопасности стали спикерами на факультете Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии.

Виктор Хренин рассказал об обстановке в мире и нашем регионе, вопросах строительства Вооруженных Сил. Александр Вольфович посвятил свое выступление военной организации государства, ее составе и решаемых задачах.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все