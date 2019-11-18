Министр обороны наградил лучших солдат-срочников

В Беларуси сегодня начинается отправка нового пополнения в войска. Продлится она до 29 ноября. А накануне Минобороны наградило лучших солдат-срочников. 60 военнослужащих, которые показали высокий результат во время службы, получили из рук главы ведомства Андрея Равкова часы с гравировкой. Особыми гостями мероприятия, которое прошло в Центральном доме офицеров, стали матери бойцов, воспитавшие настоящих патриотов, достойно несущих службу.



