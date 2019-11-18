3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Министр обороны наградил лучших солдат-срочников
В Беларуси сегодня начинается отправка нового пополнения в войска. Продлится она до 29 ноября. А накануне Минобороны наградило лучших солдат-срочников. 60 военнослужащих, которые показали высокий результат во время службы, получили из рук главы ведомства Андрея Равкова часы с гравировкой. Особыми гостями мероприятия, которое прошло в Центральном доме офицеров, стали матери бойцов, воспитавшие настоящих патриотов, достойно несущих службу.
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все