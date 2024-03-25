3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Министр обороны Польши: Присутствие польских военных на восточной границе будет усилено
Очередные недружественные заявления нашей западной соседки. Министр обороны Польши заявил, что присутствие польских военных на восточной границе будет усилено. Ни внятной причины, ни предполагаемого количества при этом Косиняк-Камыш не назвал. В качестве хоть какого-нибудь аргумента привел проблему с мигрантами, а затем вновь рассказал про угрозу с востока и необходимость обороны. Впрочем, тут к гадалке не ходи, Запад использует любой надуманный предлог, чтобы нарастить контингент НАТО у наших границ.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов