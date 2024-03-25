Министр обороны Польши: Присутствие польских военных на восточной границе будет усилено

Очередные недружественные заявления нашей западной соседки. Министр обороны Польши заявил, что присутствие польских военных на восточной границе будет усилено. Ни внятной причины, ни предполагаемого количества при этом Косиняк-Камыш не назвал. В качестве хоть какого-нибудь аргумента привел проблему с мигрантами, а затем вновь рассказал про угрозу с востока и необходимость обороны. Впрочем, тут к гадалке не ходи, Запад использует любой надуманный предлог, чтобы нарастить контингент НАТО у наших границ.