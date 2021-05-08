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Министр обороны вручил подарки двум героям Советского Союза
Беларусь завтра отпразднует День Победы. В преддверии священной даты особое внимание тем, благодаря кому мы живем под мирным небом. Сегодня в Беларуси проживают два героя Советского Союза - Василий Мичурин и Иван Кустов. Подарки от Главнокомандующего им передал министр обороны Виктор Хренин. Из-за состояния здоровья ветеранов встречи были непродолжительными, но, несмотря на это, получились действительно душевными. Поздравление получилось наполненным музыкой и эмоциями - было трогательно.
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