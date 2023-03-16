Министр образования Беларуси - гость программы "Скажинемолчи"

Проведение централизованного экзамена уже даже сегодня в рамках репетиции нам позволило достаточно серьезно получить объективную картину успеваемости абсолютно всех школьников, вне зависимости от того, учатся они в городе Минске или в маленьком населенном пункте. Иногда приходится слышать, что в сельских населенных пунктах не всегда может быть обеспечена на необходимом уровне подготовка наших учащихся. Сегодня мы увидели, что сельские школы справляются не хуже, чем городские. И самое главное, мы сегодня практически полностью ушли от репетиторства. Сегодня сдача централизованного экзамена и успеваемость сдачи централизованного экзамена - это задача школы, учителя и учащегося.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси