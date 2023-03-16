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Министр образования Беларуси - гость программы "Скажинемолчи"
Репетиция централизованного экзамена показала: система образования сработала слаженно. И серьезных проблем не выявлено. Об этом заявил министр образования в программе "Скажинемолчи". По словам Андрея Иванца, школьники с заданиями справились - треть ребят свои оценки подтвердили. И примерно такое же количество получило балл выше, чем за вторую четверть. Это говорит о том, что сложность тестов и их структура полностью соответствует базовой программе. Результаты централизованного экзамена будут действительны два года. Ребята, которые являются выпускниками прошлых лет, в этом году будут сдавать ЦТ. При этом Андрей Иванец подчеркнул, что задания и условия будут полностью идентичны централизованному экзамену.
Проведение централизованного экзамена уже даже сегодня в рамках репетиции нам позволило достаточно серьезно получить объективную картину успеваемости абсолютно всех школьников, вне зависимости от того, учатся они в городе Минске или в маленьком населенном пункте. Иногда приходится слышать, что в сельских населенных пунктах не всегда может быть обеспечена на необходимом уровне подготовка наших учащихся. Сегодня мы увидели, что сельские школы справляются не хуже, чем городские. И самое главное, мы сегодня практически полностью ушли от репетиторства. Сегодня сдача централизованного экзамена и успеваемость сдачи централизованного экзамена - это задача школы, учителя и учащегося.
Как обстоят дела с педагогическими кадрами в дошкольных учреждениях? Каких итогов ждать от пилотного проекта по организации школьного питания и как выстроена в учреждениях образования работа по патриотическому воспитанию детей и молодежи? Полную версия интервью смотрите на YouTube-канале "Беларусь 1".
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