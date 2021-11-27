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Министр образования Беларуси встретился с молодежным активом Кормянского района

Отработка после вуза и перспективы для молодых специалистов на селе. Министр образования Беларуси Игорь Карпенко встретился с молодежным активом Кормянского района. Обсуждались актуальные вопросы, в том числе закрепление молодых специалистов на местах отработки. Все чаще парни и девушки остаются работать в учреждениях, куда их направили по распределению. Государство постоянно улучшает условия для выпускников.

Также в рамках рабочего визита Игорь Карпенко посетил Литвиновичскую среднюю школу. В прошлом году в учреждении была проведена масштабная реконструкция. Сейчас школа соответствует всем современным стандартам и рассчитана она на 150 учеников.

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