Когда и в каком формате пройдут первые школьные линейки? Кому предложат новые учебники, а кому настоятельно рекомендуют прививки? Как школы укомплектованы кадрами? И когда заработают новые правила поступления в вузы? А также о средних зарплатах, школьных обедах и дистанционной учебе. Министр образования Игорь Карпенко - в проекте "Разговор у Президента". Спросим обо всем, что осталось за кадром.



