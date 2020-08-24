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Министр образования Игорь Карпенко в проекте "Разговор у Президента"
Когда и в каком формате пройдут первые школьные линейки? Кому предложат новые учебники, а кому настоятельно рекомендуют прививки? Как школы укомплектованы кадрами? И когда заработают новые правила поступления в вузы? А также о средних зарплатах, школьных обедах и дистанционной учебе. Министр образования Игорь Карпенко - в проекте "Разговор у Президента". Спросим обо всем, что осталось за кадром.
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