Игорь Карпенко, министр образования Беларуси: Если говорить о Дне защиты детей - это не просто какая-то разовая акция. Это системная работа Национальной комиссии по правам ребенка, инспекции по делам несовершеннолетних, комиссии по делам несовершеннолетних, органов и управлений по образованию, общественных организаций. Это целый комплекс мероприятий, в том числе социальной поддержки, который охватывает все детское население страны. К слову, у нас порядка 20 % всего населения составляют дети. Внимание к детям особое и во время каникул. В период летнего отдыха в стране будут работать лагеря - как школьные, так и с круглосуточным пребыванием. Кроме того, будет организована работа центров образования детей и молодежи, на базе которых будут работать кружки и спортивные секции.