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Министр по чрезвычайным ситуациям рассказал, какие учения пройдут в сентябре по линии ОДКБ
Беларусь в 2023 году является председателем ОДКБ. В Минске пройдет очередное заседание Координационного совета по чрезвычайным ситуациям государств - членов ОДКБ, в состав которого входят руководители спасательных ведомств. В текущем году в сентябре на территории нашей страны состоится учение спасательных подразделений государств - членов ОДКБ "Скала-2023". Об этом в проекте "Успеть до полуночи" рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский.
По его словам, каждое государство - член ОДКБ имеет свой уникальный опыт в деятельности по проведению аварийно-спасательных работ. "Например, в Республике Беларусь - тушение пожаров, - сказал министр. - Проведение поисково-спасательныхмероприятийпри землетрясениях для нас первостепенногозначенияне имеет. Мы все же не так часто сталкиваемся. Наводнения, другие чрезвычайные ситуации, с которыми приходится сталкиваться. Поэтому мы друг у друга будем заимствовать эти вопросы".
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Тема наших учений, которые мы будем организовывать в Республике Беларусь, - это радиационная ядерная безопасность. Я надеюсь, это никогда не пригодится, но хочешь мира - готовься к войне. Перефразируя на наш спасательный язык, хочешь быть успешным в ликвидации чрезвычайной ситуации, готовься к ее ликвидации.
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