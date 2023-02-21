Министр по чрезвычайным ситуациям рассказал, какие учения пройдут в сентябре по линии ОДКБ

Тема наших учений, которые мы будем организовывать в Республике Беларусь, - это радиационная ядерная безопасность. Я надеюсь, это никогда не пригодится, но хочешь мира - готовься к войне. Перефразируя на наш спасательный язык, хочешь быть успешным в ликвидации чрезвычайной ситуации, готовься к ее ликвидации.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям