Министр по налогам и сборам Беларуси Сергей Наливайко о новациях налогового законодательства

На неделе Президент подписал проект бюджета и обновленный Налоговый кодекс. Документы уже в действии. 45 % средств из главного кошелька страны пойдут на социальную сферу. Тем самым Беларусь выполняет свои обязательства по росту зарплат, пенсий и пособий.

Наполнение бюджета напрямую зависит от работы реального сектора - крупных предприятий и малого бизнеса, наиболее гибкого и подвижного элемента. В этом году бизнесу нужно учитывать новации налогового законодательства. Для кого осталась упрощенная система и что с единым налогом? Об этом наш корреспондент спросила у министра по налогам и сборам Сергея Наливайко.