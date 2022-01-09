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Министр по налогам и сборам Беларуси Сергей Наливайко о новациях налогового законодательства
На неделе Президент подписал проект бюджета и обновленный Налоговый кодекс. Документы уже в действии. 45 % средств из главного кошелька страны пойдут на социальную сферу. Тем самым Беларусь выполняет свои обязательства по росту зарплат, пенсий и пособий.
Наполнение бюджета напрямую зависит от работы реального сектора - крупных предприятий и малого бизнеса, наиболее гибкого и подвижного элемента. В этом году бизнесу нужно учитывать новации налогового законодательства. Для кого осталась упрощенная система и что с единым налогом? Об этом наш корреспондент спросила у министра по налогам и сборам Сергея Наливайко.
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