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Министр по налогам и сборам сегодня проведет прием граждан в Ивацевичском райисполкоме
Руководители госорганов продолжают приемы граждан в регионах Беларуси. Сегодня пройдет встреча министра по налогам и сборам Сергея Наливайко с гражданами в Ивацевичском райисполкоме. 19 марта в Гомельском райисполкоме встречу проведет министр обороны Виктор Хренин, а министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко - в Могилевском райисполкоме 20 марта. У министра спорта и туризма Сергея Ковальчука прием запланирован в Солигорском райисполкоме 25 марта. Встречи пройдут до конца месяца.
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