Министр по налогам и сборам Сергей Наливайко о новациях в налоговом законодательстве

Для привлечения капитала в производства со следующего года планируют увеличить инвестиционный вычет с 15 до 20 процентов по зданиям и с 30 до 40 процентов по оборудованию. Эти новации прописаны в налоговом законодательстве. На неделе в первом чтении их приняли депутаты.