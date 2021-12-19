3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Министр по налогам и сборам Сергей Наливайко о новациях в налоговом законодательстве
Для привлечения капитала в производства со следующего года планируют увеличить инвестиционный вычет с 15 до 20 процентов по зданиям и с 30 до 40 процентов по оборудованию. Эти новации прописаны в налоговом законодательстве. На неделе в первом чтении их приняли депутаты.
По ним местные Советы депутатов могут на свое усмотрение в следующем году увеличивать налог на прибыль для некоторых предприятий. Дополнительные деньги пойдут, например, на строительство дорог в регионах. Каких новаций еще ждать? Об этом наш корреспондент Светлана Лукьянюк спросила у министра по налогам и сборам Сергея Наливайко (видео).
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов