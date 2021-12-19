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Министр по налогам и сборам Сергей Наливайко о новациях в налоговом законодательстве

Для привлечения капитала в производства со следующего года планируют увеличить инвестиционный вычет с 15 до 20 процентов по зданиям и с 30 до 40 процентов по оборудованию. Эти новации прописаны в налоговом законодательстве. На неделе в первом чтении их приняли депутаты.

По ним местные Советы депутатов могут на свое усмотрение в следующем году увеличивать налог на прибыль для некоторых предприятий. Дополнительные деньги пойдут, например, на строительство дорог в регионах. Каких новаций еще ждать? Об этом наш корреспондент Светлана Лукьянюк спросила у министра по налогам и сборам Сергея Наливайко (видео).

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